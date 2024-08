Verso il futuro: all’nhow Berlin di scena le nuove gaming room

Lo definiscono l’hotel ‘più rosa’ al mondo e già questo potrebbe essere un’esperienza. Ma l’nhow Berlin ha deciso di osare di più introducendo due nuove gaming room fornite di sofisticati Pc, una PlayStation 5 e un angolo interamente dedicato agli irriducibili dei videogame e degli sport virtuali.

Entrambe le camere sono state disegnate in collaborazione con SK Gaming, celebre azienda specializzata in eSport, pensando alle esigenze dei giocatori professionisti e degli amatori.

Come spiega Christian Friedrich, senior commercial director of Minor Hotels Europe & Americas su traveldailynews.com, “nhow Hotels & Resorts e SK Gaming offrono la perfetta sinergia tra hospitality ed eSport” con l’obiettivo di supportare gli e-gamer grazie a un eccellente servizio alberghiero, tanto che ulteriori gaming room arriveranno presto in altre strutture firmate nhow Hotels & Resorts.