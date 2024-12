Aumentano i viaggi in solitaria, si accentua l’attenzione alla sostenibilità e crescono gli spostamenti legati agli eventi. Questi i tre trend che hanno caratterizzato il 2024 secondo a&o Hostels. Tra gennaio e ottobre 2024 le prenotazioni nei ‘female dorms’ di a&o sono aumentate del 15% rispetto al 2023, raggiungendo circa 93mila pernottamenti. Con 57 camere dedicate esclusivamente alle donne e un costo medio di 21 euro a notte, questa soluzione è sempre più apprezzata per flessibilità, indipendenza e accessibilità economica.

“Viaggiare da soli non significa essere soli, ma scegliere consapevolmente di farlo” sostiene afferma Susanne Repscher, head of a&o service centre. Gli spazi che la catena di ostelli dedica alle donne sono progettati con bagni dedicati e ubicazioni strategiche all’interno delle strutture e rimarranno riservati esclusivamente alle donne anche in caso di alta domanda.

Sostenibilità al centro

Un sondaggio tra gli ospiti di a&o ha poi rilevato che i criteri più importanti per la scelta dell’alloggio includono la posizione centrale, la facilità di accesso con treni e trasporti pubblici e pratiche sostenibili durante il soggiorno.

Infine il terzo aspetto: “Il turismo oggi è sempre più legato agli eventi” sottolinea Phillip Winter, cmo di a&o. Concerti, festival, eventi sportivi e i mercatini di Natale stanno ridefinendo le modalità di viaggio, come mostrano i grandi spostamenti per concerti come quelli di Taylor Swift e Coldplay o manifestazioni come Euro 2024. I mercatini natalizi, oltre 3.000 solo in Germania, sono poi tra le mete preferite dei viaggiatori in questo periodo. Tra novembre e dicembre 2024 a&o prevede un tasso di occupazione del 74%, confermando la tendenza registrata tra il 2019 e il 2023, con un incremento delle prenotazioni dal 56,5% al 71,9%.