Villa d’Este Spa acquisisce l’Hotel Regina Olga di Cernobbio

Villa d’Este S.p.a. mette a segno un nuovo investimento. Dopo la recente operazione che ha coinvolto gli hotel Terminus e Vista di Como, il Gruppo ha acquisito l’Hotel Regina Olga, struttura a 4 stelle risalente alla fine del XIX secolo.

Situato nella caratteristica piazzetta di Cernobbio, l’albergo offre una vista mozzafiato sul Lago di Como e sarà presto oggetto di un importante piano di ristrutturazione, che lo riporterà sul mercato dopo anni di inattività.

I lavori

Il progetto prevede la realizzazione di 60 camere, di spazi ristorativi aperti anche a ospiti non residenti e di una piscina all’aperto.

“Dopo Harry’s Bar e Hotel Miralago di Cernobbio, siamo estremamente soddisfatti di poter ora annoverare anche l’Hotel Regina Olga all’interno del nostro gruppo, edificio storico elegante e di grande fascino - commenta Giuseppe Fontana, amministratore delegato di Villa d’Este S.p.a -. La città di Cernobbio, e in generale la destinazione Lago di Como, è per noi il luogo ideale dove crescere anche diversificando il nostro portfolio. Lavoriamo ogni giorno a Villa d’Este per far conoscere la destinazione nel mondo e per offrire un’ospitalità d’eccellenza, e l’acquisto dell’Hotel Regina Olga, come pure degli altri immobili recentemente annessi al gruppo, si inserisce in un progetto di crescita e sviluppo del nostro magnifico territorio.”