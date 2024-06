Il primo avamposto londinese di Virgin Hotels aprirà il 1 agosto 2024 nel cuore di Shoreditch.

Si tratta dell’ottava struttura di Virgin Hotels a livello globale e della seconda nel Regno Unito.

Diventerà la 17a proprietà della più ampia Virgin Hotels Collection, dopo aver appena annunciato una nuova proprietà in Kenya e in seguito al lancio di Virgin Hotels Edinburgh e Virgin Hotels New York nel 2023.

L’hotel fa parte di un accordo a lungo termine tra Virgin Hotels e Reuben Brothers, una società di investimenti e sviluppo immobiliare.

L’hotel da 120 camere, situato nel cuore di Shoreditch, è uno degli edifici più suggestivi dell’East End di Londra.

Come riporta Travelmole, Richard Branson, fondatore del Gruppo Virgin, ha dichiarato: “Siamo lieti che Virgin Hotels Collection apra un hotel Virgin a Londra. Sin dalla nascita di Virgin Hotels, abbiamo puntato su Londra”.

“I clienti Virgin Atlantic mi hanno sempre detto che offriamo loro un’esperienza meravigliosa in cielo, ma che non vivono la stessa esperienza Virgin quando atterrano. Bene, abbiamo risolto il problema a Las Vegas, New York, Edimburgo e ora anche a Londra”.

Virgin Hotels London-Shoreditch ospiterà il ristorante spagnolo BiBo, un bar sul tetto, una piscina, un club privato, una palestra e sale per trattamenti.

Le prenotazioni di Virgin Hotels London-Shoreditch saranno aperte all’inizio di luglio per prenotazioni a partire dal 1 agosto 2024.