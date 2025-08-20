Parla abbastanza bene l’italiano il gotha del turismo mondiale. Nel corso della Virtuoso Travel Weeek, come consuetudine, il network ha attribuito una serie di premi che coinvolgono sia gli stessi consulenti della rete sia i partner. E anche quest’anno, l’Italia dice la sua.

L’ambitissimo titolo di Hotelier of the Year resta nel Belpaese, e va nelle mani di Claudio Meli, general manager del The Place Firenze, che continua sulla strada tracciata negli scorsi anni da altri manager alberghieri che danno lustro all’ospitalità italiana.

Ma non c’è solo lui fra i premiati tricolore: spicca anche come Best On-site Partner la Imago Artis Travel, dmc basata a Roma fondata nel 2008. E ancora, nella categoria Rising Stars, un premio va all’italiana Giulia Nuzzaci di Aci Blueteam.

Fra i premi storici, la Best Airline va a Delta Airlines, il Best Brand Hotel al Regent Hong Kong, il Best Independent Hotel al The Dewberry di Charleston, il Best New or Reimagined Hotel al Regent Santa Monica Beach. E ancora, Best Tour Operator va a Tauck, il Best Tourism Board a Switzerland Tourism e il Best Specialty or Insurance Provider a Travelex Insurance Services.

Per quanto riguarda le crociere, il Cruise Ambassador (Virtuoso Member) è Carl Fabruada, TripMatters mentre il Cruise Ambassador (Partner) a Chris Austin di Explora Journeys. Il premio per la Best Expedition Cruise Experience va a Ponant, quello per la Best Ocean Luxury Cruise Experience a Explora Journeys: il Best Contemporary & Premium Ocean Cruise Experience a Oceania Cruises, il Best River Cruise Experience a AmaWaterways e il Best Niche Cruise Experience a Windstar Cruises.

Il The Luminary Award va ad Alan Fuerstman di Montage International e il Ruby of Siam Award a Sharon Fake di Travel Experts.