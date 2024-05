Una struttura dagli spazi flessibili, attenta alla sostenibilità e al design, dall’estetica curata e dalla tecnologia presente ma non invasiva, non tanto da soppiantare il supporto umano, sempre disponibile per coloro che preferiranno un’assistenza più tradizionale. Sono queste le caratteristiche dell’hotel del futuro secondo l’architetto Vittorio Grassi, founder & ceo di VGA Vittorio Grassi Architects.

Ambienti multifunzionali

“L’offerta alberghiera - spiega - si è sempre fondata su classi e tipologie ben definite, destinate a clienti con aspettative molto differenti tra loro. La rivoluzione in atto ora - continua - è che queste differenze si vanno sempre più assottigliando: gli ambienti multifunzionali, gli aspetti tecnologici e gli spazi di condivisione sono diventati elementi comuni e imprescindibili per ciascuna delle tipologie di ospitalità”.

Fin qui la teoria che, però, Vittorio Grassi concretizza nelle sue opere, dove gran parte delle caratteristiche sopracitate sono già una realtà. Fra i suoi progetti terminati di recente ci sono, infatti, tutte le aree comuni e le prime 100 camere del 5 stelle Meliá Milano. “Il progetto - spiega l’architetto - rappresenta il modello di hotel di lusso del futuro, ovvero aperto alla città, flessibile negli spazi comuni, con ambienti generosi e contaminazioni green, con un ottimo ristorante e un mood contemporaneo e anche molto friendly, per un lusso non ostentato, che mette tutti a proprio agio”.

Ma l’hospitality di lusso non si esaurisce, nei progetti dello studio VGA, solo con l’alberghiero puro. “A Firenze - racconta l’architetto - stiamo lavorando con Starhotels sull’operazione ‘Teatro Luxury Apartments’”. Si tratta, aggiunge, di un importante progetto di riqualificazione di un luogo simbolo della storia urbana: l’ex Teatro del Maggio Fiorentino, nel cuore della città.

Una nuova proposta di residenziale d’alta gamma in affitto che, specifica Grassi, “comprenderà 156 appartamenti di diversa tipologia e dimensioni e sarà rivolta soprattutto ai clienti alla ricerca di soluzioni abitative uniche, per vivere un’esperienza autentica di breve-medio periodo”. Gli spazi, la cui consegna è prevista nel primo semestre del 2025, sono pensati per migliorare la vivibilità dell’area anche per i residenti: “Il progetto contempla, tra le altre cose, una nuova piazza pubblica, la realizzazione di oltre 170 posti auto riservati, una conciergerie, una terrazza con solarium, una palestra e un centro benessere, e poi ancor aree dedicate ai bambini, al co-working e alla ristorazione, con servizi aperti a tutta la comunità”.