L’interesse del mercato italiano per i Caraibi cresce, e con esso quello per il format all inclusive di Viva Resorts by Wyndham, come dimostra il +8% di presenze registrato nel 2024. Anche in primavera i voli diretti Neos per Messico e Repubblica Dominicana garantiscono collegamenti efficienti, facilitando la programmazione del viaggio.

“I Caraibi - commenta Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham - rimangono una destinazione sicura e competitiva, e come Viva Resorts by Wyndham proponiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo. I collegamenti diretti con Neos rappresentano un grande valore aggiunto, in un contesto in cui il mercato è sempre più orientato alla prenotazione anticipata”.

I vantaggi della primavera

Con una presenza consolidata - nove resort nel complesso - in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas, Viva Resorts by Wyndham propone soggiorni all inclusive durante tutto l’anno e in primavera il vantaggio è quello di avere una maggiore disponibilità di camere e servizi; inoltre, grazie alla minore affluenza, gli ospiti possono usufruire con più libertà di lezioni sportive, prenotazioni last minute nei ristoranti preferiti e attività esclusive senza preavviso.

Per il periodo di Pasqua e dei ponti di primavera Viva Resorts by Wyndham punta sui resort in Messico con i Viva Maya e Viva Azteca by Wyndham, Repubblica Dominicana con il Viva V Samaná by Wyndham (adults only) e Bahamas, con il Viva Fortuna Beach by Wyndham. Caratterizzati da atmosfere e servizi distintivi, queste strutture rispondono alle esigenze di viaggiatori con diverse preferenze, dalle famiglie alle coppie, dai gruppi di amici al target silver.

“La primavera è il momento ideale per partire - sottolinea Carniel -: i ponti festivi, da Pasqua al Primo Maggio, permettono di sfruttare al meglio i giorni di ferie per concedersi un’esperienza all inclusive a condizioni vantaggiose. È anche un periodo perfetto per i viaggi di nozze, grazie a un’atmosfera più intima, un clima perfetto e un risparmio significativo, che può essere reinvestito in esperienze esclusive come escursioni e trattamenti benessere di coppia”.