Una vacanza dedicata agli amanti dello sport è quella che propongono i Viva Resorts by Wyndham ai Caraibi. Nei resort della catena, infatti, lo sport non è solo un’opzione, ma una vera esperienza immersiva, un’occasione per connettersi con la natura caraibica, attraverso un’ampia gamma di attività che spaziano dagli sport acquatici a quelli terrestri, pensati per soddisfare le esigenze di differenti target di viaggiatore.

Tennis, tiro con l’arco, yoga, canoa, kayak, windsurf: la proposta di attività sportive è stata arricchita nel tempo con l’inserimento di sport più di nicchia oppure di tendenza, come catamarano, paddleboard, padel, pickleball, parete di arrampicata, TRX.

Fra le attività più suggestive, quella proposta da Viva Maya by Wyndham, con un trapezio regolamentare che invita a sfidare la gravità e sperimentare un’adrenalina unica, accompagnati e seguiti da istruttori qualificati. E poi padel al Viva Azteca by Wyndham, surf, kitesurf, windsurf, sup e wingfoil al Viva Tangerine by Wyndham, catamarano al Viva V Samaná by Wyndham, golf al Viva Heavens by Wyndham e immersioni nei Viva Diving di numerosi resort.

Appuntamenti imperdibile per i nuotatori è infine la tappa di Oceanman, l’unico circuito internazionale di gare amatoriali di nuoto in acque libere, che dal 10 al 12 ottobre 2025 partirà dalla riva del Viva Dominicus Palace by Wyndham.