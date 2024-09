Welcomeasy diventa Wiisy, le novità della piattaforma

Un nuovo nome per un software che ha trasformato la gestione del check-in in hotel. Welcomeasy dal prossimo 14 ottobre diventerà Wiisy: non solo un rebranding, ma un passo avanti decisivo nella missione di rendere ogni aspetto della gestione delle strutture ricettive più semplice e intuitivo.

Wiisy si propone come la soluzione per automatizzare e semplificare gli obblighi burocratici in hotel. La piattaforma è progettata per ottimizzare ogni fase del processo di check-in, rendendo la gestione delle presenze turistiche più efficiente che mai. Con Wiisy, gli operatori possono creare, gestire e monitorare tutti i check-in attraverso una piattaforma centralizzata, accessibile sia via web che tramite un’App dedicata. Ogni check-in è archiviato in modo sicuro, e le schedine vengono inviate automaticamente al Portale Alloggiati Web e all'ISTAT, eliminando la possibilità di errori e risparmiando tempo prezioso.

Con l'integrazione delle serrature intelligenti e dei sistemi di self check-in, oltre che ai principali PMS, si offre agli ospiti un'esperienza fluida e moderna. La piattaforma calcola automaticamente la tassa di soggiorno, sollevando gli operatori da un ulteriore compito amministrativo, mentre il sistema multi-account permette ai team di collaborare in modo efficace senza costi aggiuntivi.

Wiisy non solo permette di gestire in modo efficiente le operazioni quotidiane, ma fornisce anche strumenti avanzati per l'analisi e il reporting. I dati di occupazione delle strutture sono sempre disponibili attraverso report personalizzati, e le ricevute del Portale Alloggiati vengono archiviate automaticamente, garantendo sicurezza e conformità normativa.