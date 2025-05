White Bridge Investments III acquisisce la maggioranza di LVG Group

LVG Group rafforza la compagine societaria con l’ingresso nel capitale di White Bridge Investments III, che acquisisce la maggioranza della holding LVG Group e delle sue controllate LVG Hotel Collection, LVG Hotel Consulting e Diamond Tech. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale pari a circa 10 milioni di euro per supportare l’azienda nel suo processo di sviluppo.

In particolare, LVG Group ha in programma l’apertura di cinque nuove strutture alberghiere nel nord d’Italia entro settembre 2025, che vedranno l’assunzione di più di 100 nuovi professionisti nel settore dell’ospitalità. La previsione del management è quella di superare i 20 milioni di fatturato a fine 2025. Con 12 strutture a gestione diretta su tutto il territorio italiano e oltre 100 clienti in consulenza, LVG ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 14 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2023.

Il management team manterrà le proprie cariche per guidare la prossima fase di sviluppo. In particolare, Claudio Lavagna resterà alla guida della holding LVG Group come ceo, mentre Francesco Dicuonzo continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di LVG Hotel Consulting e Diamond Tech.

“L’ingresso di White Bridge rappresenta un passaggio strategico fondamentale per accelerare il percorso di crescita intrapreso dal nostro Gruppo - dichiara Claudio Lavagna -. Questa partnership ci permetterà di consolidare la nostra posizione come player di riferimento nell’hospitality italiana, potenziare la nostra offerta nei segmenti leisure e business, e affrontare con ambizione nuove acquisizioni e sfide”.

“Abbiamo scelto di investire in LVG Group perché crediamo nel valore della sua visione e nella qualità del lavoro svolto dal suo management” – aggiunge Marco Pinciroli, presidente e ad di White Bridge Investments -. LVG rappresenta un’eccellenza italiana ad alto potenziale nel settore dell’hospitality e della consulenza alberghiera, con solide prospettive di crescita. Il nostro obiettivo è supportare il gruppo in un percorso di sviluppo continuo e ambizioso, orientato al raggiungimento di traguardi significativi”.