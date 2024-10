World Capital Group, l’hotellerie lusso cresce in Italia

Il mercato dell’hôtellerie in Italia sta cambiando pelle. Un fenomeno fortemente accentuato dopo la pandemia, che ha dato il “colpo di grazia” a molte realtà datate e a conduzione familiare. Con il ritorno alla normalità, la mancanza di personale in tutti i reparti ha messo sotto pressione le strutture, le aspettative dei clienti sono aumentate, le recensioni influenzano significativamente il flusso, il turismo di lusso è esploso. La rigenerazione urbana, poi, ha visto moltiplicarsi i grandi brand dell’hôtellerie, alcune anche al debutto in Italia.

La fotografia del mondo degli hotel italiani la scatta World Capital Group, che in uno studio evidenzia come gli alberghi a 4 e 5 stelle -che rappresentano meno di un quarto dell’offerta - sono molto aumentati, mentre le stanze tra 1 e 3 stelle sono in netto calo.

L’indagine, che studia la situazione italiana dal 2018 ad oggi, mostra l’esplosione anche dell’offerta extra-alberghiera, mentre la crescita percentuale dei 4 e 5 stelle evidenzia un aumento rispettivamente dell’8 e del 32%, anche se le strutture di fascia alta non raggiungono neppure il 25% del totale degli hotel.

Lo studio effettua poi un focus su Milano e Roma.

La città di Milano ha registrato una crescita rilevante, con un incremento del +63% nel numero di strutture e del +9% nel numero di camere rispetto al 2018. Milano si conferma un polo d’attrazione per gli operatori alberghieri, che detengono il 44% del patrimonio alberghiero, in termini di strutture. Il valore totale degli asset alberghieri nella città ammonta a 8,5 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi di euro nelle mani di operatori alberghieri e 2,8 miliardi ad investitori locali.

Anche Roma evidenzia un trend positivo, con una crescita del +40% nel numero di strutture e un aumento del +1,5% nel numero di camere. La capitale italiana si distingue per la sua attrattività presso gli operatori alberghieri, che detengono oltre il 40% del patrimonio alberghiero, sia in termini di strutture, sia di numero di camere. Il valore del patrimonio immobiliare alberghiero di Roma si attesta a 17,5 miliardi di euro.