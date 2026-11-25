WorldHotels prosegue la propria espansione in Sicilia raggiungendo quota 14 strutture grazie all’ingresso nel network del Venere di Erice Hotel & Spa - BW Signature Collection , 62 camere, a Valderice, a circa 8 km da Trapani e vicino a Erice. “Questa affiliazione - commenta Fabrizio Doria , cdo di WorldHotels Italy & South-East Europe - conferma la nostra ambiziosa strategia di sviluppo in Italia e in Sicilia, orientata a rafforzare la presenza del network in destinazioni di grande appeal internazionale, valorizzando non solo l’identità delle singole realtà alberghiere, ma anche le peculiarità delle realtà locali , che possono diventare poli di attrazione per i viaggiatori leisure e business”.

Tra i principali punti di forza della struttura l’incredibile vista sul Golfo di Cornino, un ristorante panoramico con terrazza da 120 posti, un lounge bar con vista, una piscina esterna a sfioro panoramica e una spa dotata di piscina riscaldata, zona umida e cabine dedicate ai trattamenti. Un’offerta pensata per intercettare una domanda sempre più orientata verso soggiorni capaci d’integrare relax, qualità dell’accoglienza e scoperta del territorio e delle tradizioni locali. La struttura dispone inoltre di una sala meeting con luce naturale, in grado di ospitare fino a 100 persone. A disposizione dei clienti anche il ristorante Rubacuori, dove poter assaggiare i sapori autentici della cucina siciliana.

“A livello di business - sottolinea Vincenzo Sammartano, proprietario del Venere di Erice Hotel & Spa - il network mette a disposizione una piattaforma globale di distribuzione, visibilità e strumenti commerciali che consentono alle singole strutture come la nostra di raggiungere nuovi segmenti di clientela in ogni parte del mondo”.