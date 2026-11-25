WorldHotels prosegue la propria espansione in Sicilia raggiungendo quota 14 strutture grazie all’ingresso nel network del Venere di Erice Hotel & Spa - BW Signature Collection, 62 camere, a Valderice, a circa 8 km da Trapani e vicino a Erice. “Questa affiliazione - commenta Fabrizio Doria, cdo di WorldHotels Italy & South-East Europe - conferma la nostra ambiziosa strategia di sviluppo in Italia e in Sicilia, orientata a rafforzare la presenza del network in destinazioni di grande appeal internazionale, valorizzando non solo l’identità delle singole realtà alberghiere, ma anche le peculiarità delle realtà locali, che possono diventare poli di attrazione per i viaggiatori leisure e business”.
Tra i principali punti di forza della struttura l’incredibile vista sul Golfo di Cornino, un ristorante panoramico con terrazza da 120 posti, un lounge bar con vista, una piscina esterna a sfioro panoramica e una spa dotata di piscina riscaldata, zona umida e cabine dedicate ai trattamenti. Un’offerta pensata per intercettare una domanda sempre più orientata verso soggiorni capaci d’integrare relax, qualità dell’accoglienza e scoperta del territorio e delle tradizioni locali. La struttura dispone inoltre di una sala meeting con luce naturale, in grado di ospitare fino a 100 persone. A disposizione dei clienti anche il ristorante Rubacuori, dove poter assaggiare i sapori autentici della cucina siciliana.
“A livello di business - sottolinea Vincenzo Sammartano, proprietario del Venere di Erice Hotel & Spa - il network mette a disposizione una piattaforma globale di distribuzione, visibilità e strumenti commerciali che consentono alle singole strutture come la nostra di raggiungere nuovi segmenti di clientela in ogni parte del mondo”.