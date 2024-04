Wyndham Hotels, un nuovo brand per gli aparthotel

Wyndham Hotels continua il suo percorso nel settore dei soggiorni lunghi acquisendo un marchio di aparthotel statunitensi: WaterWalk. L’accordo, definito dal gruppo una ‘partnership strategica’, prevede che WaterWalk, che ha all’attivo 11 hotel con oltre 1500 camere, diventi il 25esimo marchio della scuderia Wyndham, ampliando la platea di brand di fascia media del gruppo.

WaterWalk, spiega TopHotelNews, è stato creato da Jack DeBoer, un pioniere dei soggiorni prolungati che, negli anni precedenti, ha contribuito alla nascita di brand come Residence Inn e Candlewood Suites, ora rispettivamente parte di Marriott e IHG.

Le proprietà WaterWalk hanno due tipi di unità a disposizione degli ospiti. L’unità Stay è un tipico appartamento per soggiorni prolungati, mentre quelle Live vengono messe a disposizione non ammobiliate e offerte per un periodo più lungo a coloro che desiderano creare uno spazio proprio. Negli ultimi anni Wyndham ha ampliato molto il numero di brand per soggiorni prolungati. Il suo primo marchio di questo tipo è stato Hawthorn Suites, che ha 77 unità, di cui 69 negli Stati Uniti e altre in Cina, India, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Nigeria. Più recentemente, nel 2022, Wyndham ha lanciato Echo Suites, un prodotto economico per soggiorni prolungati, che ha guadagnato notevole popolarità, con oltre 265 proprietà firmate.