Wyndham: “In Arabia Saudita c’è spazio per gli hotel midscale”

Non ci sono solo hotel luxury nel piano di sviluppo che Wyndham Hotels & Resorts ha dedicato all’Arabia Saudita. Intervenendo all’Arabian Travel Market di Dubai Panos Loupasis, Market Managing Director per Turchia, Medio Oriente e Africa del gruppo alberghiero, ha messo l’accento sull’opportunità di sviluppo per i marchi di fascia media ed economici. In un Paese in cui il 66% delle camere operative e l’82% dei progetti di sviluppo è di fascia alta o upper upscale esistono, quindi, grandi opportunità nel segmento delle strutture a tre e quattro stelle. “Il portfolio di Wyndham – ha sottolineato – è ben posizionato per colmare questa lacuna, soprattutto nelle destinazioni emergenti in Arabia Saudita”.

Inoltre secondo lui Dubai, con le sue infrastrutture turistiche consolidate, continua a crescere, ma a un ritmo diverso rispetto all’Arabia Saudita, che, come riporta TravelDailyNews, sta sviluppando rapidamente nuove destinazioni turistiche, comprese città secondarie, e progetti che ambiscono a trasformare il paesaggio urbano e naturale.

La pipeline

Per il gruppo alberghiero gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita sono mercati particolarmente forti, con rispettivamente 22 e 14 hotel operativi. Wyndham gestisce 11 dei suoi 25 marchi globali nella regione, spaziando dai segmenti economico a quelli di lusso.

Tra le new entry più recenti in Arabia Saudita il Ramada Riyadh King Fahad Road e il Ramada Corniche ad Al Khobar. Entrambe le proprietà rappresentano un esempio di punta dell’impegno di Wyndham per la qualità e la coerenza del marchio nella regione. I progetti futuri prevedono il raddoppio delle strutture nella regione.