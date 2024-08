Wyndham porta il brand Trademark Collection anche in Corea del Sud

Debutto in Corea del Sud per il brand Trademark Collection di Wyndham Hotels & Resorts con l’apertura di La Vie D’or Hotel and Resort a Hwaseong-si, portando il gruppo a superare quota 30 hotel nel Paese.

L'hotel di 190 camere, si legge su Hotelsmag, si trova in un centro turistico e di trasporto e a circa 30 minuti di auto da Seoul. Distribuito su 330.000 metri quadrati, il resort dispone di un campo da golf a nove buche, un centro fitness, spa, diverse piscine, saune e ristoranti raffinati. L'hotel offre anche aree per riunioni ed eventi e un centro business

Il portafoglio di The Trademark Collection è composto da hotel di fascia medio-alta e superiore con caratteristiche uniche e indipendenti. Il marchio di lifestyle ha 262 proprietà in destinazioni urbane e resort globali.