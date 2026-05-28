Xenia acquisisce il 60% di Layover Technology Solution S.r.l.

Xenia mette a segno un nuovo colpo. Dopo aver rilevato il 100% di Mare20, Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 60% delle quote di Layover Technology Solution S.r.l., società che opera nel mercato dell’accommodation tramite il brand Herop.
L’operazione, spiega Xenia in una nota, “si inserisce nella direttrice tecnologica delineata dal Piano Industriale 2025–2028 e consente al Gruppo di integrare competenze specialistiche ad elevato valore strategico”.
L’azienda precisa inoltre che “i soci fondatori di Herop manterranno una partecipazione nella società e continueranno a ricoprire un ruolo attivo nella gestione operativa, assicurando continuità manageriale e presidio delle competenze chiave”.