Xenia Hotellerie
acquisisce il gruppo
Italica Turismo

Arriva il closing per l’operazione di acquisizione del gruppo Italica Turismo da parte di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, che incamera i rami alberghiero e il tour operator incoming di Italica.

L’operazione riguarda 4 strutture alberghiere a quattro stelle – Hotel Bellamonte di Predazzo (TN), Hotel Garden Area di Roma, Hotel Sighientu di Quartu Sant’Elena (CA) e Hotel La Tonnara di Bonagia (TP) – nonché il tour operator incoming Italica Dmc. Con queste nuove strutture gli hotel di Xenia (commercializzati a marchio Phi Hotels) salgono a 17, più che in linea con l’obiettivo di circa 16 a fine 2025 comunicato a gennaio di quest’anno.

I dettagli dell’operazione

Il prezzo complessivo dell’acquisizione è stato di 6,5 milioni di euro ed è stato finanziato con risorse proprie e con linee di credito già disponibili.

“Con questa operazione Xenia consolida la propria presenza in territori di alto valore turistico e raggiunge in anticipo l’obiettivo di crescita dimensionale previsto per quest’anno dal Piano industriale 2025–2028 – spiega Ercolino Ranieri, a.d. Xenia -. L’integrazione delle strutture del Gruppo Italica e del tour operator incoming Italica Dmc amplia l’offerta dei servizi coerentemente con il nostro piano, accelerando la rimodulazione dell’accommodation e la crescita e il rafforzamento della catena Phi Hotels anche in ottica di efficienza, sinergie operative e sviluppo del brand.”

