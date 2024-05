Xenia: l’IA per migliorare la gestione degli equipaggi aerei

Esperti provenienti da tutto il mondo si sono confrontati su dinamiche, strategie e nuove tendenze per la gestione degli equipaggi aerei durante il meeting Agifors Crew Management.

L’evento al quale ha collaborato Xenia Hôtellerie Solution è stato ospitato in una delle strutture Phi Hotels del gruppo, il Phi Hotel Canalgrande, una delle otto strutture di proprietà del brand.

Focus delle tre giornate le nuove tecnologie, che propongono esperienze sempre più personalizzate con algoritmi in grado di prevedere i nuovi trend e influenzare le scelte dei consumatori sulla base delle ricerche online. Non solo, l’evoluzione dei modelli predittivi e di intelligenza artificiale ne ha permesso l’applicazione in contesti lavorativi al fine di migliorarne la gestione ed efficientare i processi. Un esempio riguarda proprio l’alloggio del personale delle compagnie aeree, ambito che ha visto una crescente attenzione per il benessere dei lavoratori e significativi progressi volti a garantire standard sempre più elevati di comfort e sicurezza attraverso l’offerta di soluzioni sofisticate.

Come co-host dell’evento, Xenia ha richiamato l’attenzione sulle sfide di questo settore e sulla necessità di aprirsi alle nuove tecnologie, presentando anche le proprie analisi per le applicazioni di IA sottolineando nel contempo la crescente importanza dei servizi e delle persone, fondamentali per efficientare metodologie e processi e per accrescere il benessere degli equipaggi.

“Essere riusciti a portare per la prima volta in Italia un evento di questa portata è sicuramente un enorme privilegio – dichiara Ercolino Ranieri, ceo di Xenia –. Il segmento del crew accommodation presenta sfide importanti e altrettanti stimoli. Avere l’opportunità di confrontarsi con le principali compagnie aeree del mondo è fondamentale per crescere e migliorarsi”.

Xenia, insieme ad Andrea Guizzardi del dipartimento di Scienze Statistiche dell’università di Bologna, ha poi affrontato il tema dell’Intelligenza Artificiale illustrando studi e applicazioni elaborati dal Center for Advanced Studies in Tourism dell’ateneo per l’industria del trasporto aereo e dell’hôtellerie.