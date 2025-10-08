Zacchera Hotels: “Così apriamo il Lago Maggiore al mondo”

“Posso dire che sul Lago Maggiore la stagione è andata molto bene, rispetto ad altre parti d’Italia. Abbiamo avuto un incremento tra il 6 e l’8% con alberghi che hanno fatto anche doppia cifra”.

È soddisfatto Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels, gruppo con una tradizione alberghiera che affonda le sue radici nel 1873 e che oggi dispone di cinque strutture tra Baveno e Stresa.

“Sono aumentate l’Adr e l’occupazione delle camere - sottolinea -. In uno dei nostri hotel a luglio c’è stato il 99,5% per tutto il mese”.

Il lago continua a esercitare una forte attrattiva verso la clientela straniera. Zacchera segnala, in particolare, la presenza di un mix composto da svizzeri, americani, francesi, inglesi, tedeschi, olandesi e belgi. E l’età media del pubblico si sta addirittura abbassando. M. T.

Leggi l’articolo sulla digital edition di TTG Today a questo link.