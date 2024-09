A Bellano, in provincia di Lecco, l’edizione 2025 del Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”

L'Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Lombardia, Barbara Mazzali, ha ufficialmente preso il testimone della prossima edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, che si terrà nel 2025 a Bellano, in provincia di Lecco. L'annuncio è stato fatto in Calabria, al termine della XVI edizione del festival, svoltasi nei borghi di Oriolo e Rocca Imperiale (Cs).

“Nel 2025, la Lombardia ospiterà un grande evento che riunirà tutte le regioni italiane, i sindaci dei borghi dell'Associazione, le istituzioni e numerosi stakeholder. Sarà un'occasione per rilanciare la Lombardia come ‘terra di borghi’ e regione a forte vocazione turistica”, ha dichiarato Mazzali. In Italia ci sono 362 Borghi ‘certificati’, in Lombardia sono 26, “seconda regione italiana per numero di piccoli comuni, con 1038, molti dei quali possono certamente ambire a entrare nel circuito dei ‘più belli d'Italia” conclude Mazzali.