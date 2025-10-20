TTG Italia

A Bianca Passera la proprietà di Grandi Giardini Italiani

A Bianca Passera la proprietà di Grandi Giardini Italiani
Bianca Passera

Bianca Passera, presidente del Gruppo LarioHotels, ha acquistato da Judith Wade la proprietà dei più importanti marchi nel settore del turismo verde: Grandi Giardini Italiani, Great Gardens of The World e le altre aziende del network.

Grandi Giardini Italiani, la prima società che ha introdotto nel mondo del turismo culturale il concetto delle eccellenze, fu creata nel 1997 da Judith Wade e vanta un network di 150 giardini d’eccellenza selezionati in base a rigorosi standard qualitativi in termini botanici, artistici e storici, e con un alto livello di accoglienza turistica; Great Gardens of the World è invece una rete di 200 giardini in 27 Paesi nel mondo. Fanno parte del network anche Gardens of Switzerland, Como The Electric Lake e The Great Green.

Tra gli obiettivi di Bianca Passera l’internazionalizzazione come leva importante per valorizzare ancora di più il patrimonio culturale e botanico italiano e nuovi progetti focalizzati sulla sostenibilità nei confronti di ambiente, persone e territorio.

“Metterò a disposizione tutta la mia esperienza nel settore dell’accoglienza perché i giardini e la loro poesia diventino sempre più un modello di economia in crescita e sostenibile - ha dichiarato la nuova proprietaria -. Sono grata a Judith per avermi offerto, con Grandi Giardini Italiani, l’opportunità di unire la possibilità di fare impresa in modo responsabile a una tra le mie più grandi passioni: quella per il verde”. Judith Wade assume la carica di presidente onorario e lo staff rimane confermato, così come la sede presso Villa Erba a Cernobbio.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana