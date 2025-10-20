A Bianca Passera la proprietà di Grandi Giardini Italiani

Bianca Passera, presidente del Gruppo LarioHotels, ha acquistato da Judith Wade la proprietà dei più importanti marchi nel settore del turismo verde: Grandi Giardini Italiani, Great Gardens of The World e le altre aziende del network.

Grandi Giardini Italiani, la prima società che ha introdotto nel mondo del turismo culturale il concetto delle eccellenze, fu creata nel 1997 da Judith Wade e vanta un network di 150 giardini d’eccellenza selezionati in base a rigorosi standard qualitativi in termini botanici, artistici e storici, e con un alto livello di accoglienza turistica; Great Gardens of the World è invece una rete di 200 giardini in 27 Paesi nel mondo. Fanno parte del network anche Gardens of Switzerland, Como The Electric Lake e The Great Green.

Tra gli obiettivi di Bianca Passera l’internazionalizzazione come leva importante per valorizzare ancora di più il patrimonio culturale e botanico italiano e nuovi progetti focalizzati sulla sostenibilità nei confronti di ambiente, persone e territorio.

“Metterò a disposizione tutta la mia esperienza nel settore dell’accoglienza perché i giardini e la loro poesia diventino sempre più un modello di economia in crescita e sostenibile - ha dichiarato la nuova proprietaria -. Sono grata a Judith per avermi offerto, con Grandi Giardini Italiani, l’opportunità di unire la possibilità di fare impresa in modo responsabile a una tra le mie più grandi passioni: quella per il verde”. Judith Wade assume la carica di presidente onorario e lo staff rimane confermato, così come la sede presso Villa Erba a Cernobbio.