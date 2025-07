A Fiuggi la convention MPI Italia Chapter: IEG fra i protagonisti

MPI Italia Chapter ha scelto Fiuggi come palcoscenico d’eccezione per ELEMENTA, la 34° convention della community di professionisti del Mice, una tre giorni all’insegna di contenuti formativi e attività esperienziali.

“Siamo entusiasti di celebrare un risultato straordinario: oltre 100 soci, colleghi e professionisti della meeting industry hanno condiviso con noi tre giorni intensi e ricchi di stimoli, apprezzando appieno il potenziale di una destinazione unica, autentica e naturalMente MICE, come recita il claim del nostro logo – commenta la presidente MPI Italia Chapter, Luisa Bianco -. Professionisti provenienti da tutta Italia si sono incontrati per scambiare idee, innovare e riscoprire il valore del perfetto connubio tra natura e business. La nostra Convention ha confermato che Fiuggi è pronta ad ospitare con successo qualsiasi tipologia di evento, rappresentando un punto di riferimento emergente e proiettato verso il futuro. L’energia positiva che abbiamo respirato in questi giorni dimostra, ancora una volta, come il nostro capitolo e in generale la nostra industria siano costantemente innovativi e desiderosi di scoprire e valorizzare nuove destinazioni, capaci di coniugare sviluppo del business e benessere psicofisico”.

Molto apprezzato il programma di contenuti, sviluppati lungo un fil rouge legato ai quattro elementi, dal quale il nome dell’evento ELEMENTA. Dalla sessione ice-breaking del venerdì, con la sessione di coaching curata da Paolo Novi di Accento, all’intensa agenda del sabato, intervallata dagli interventi della favolista Elisabetta Mauti, tra le sorprese di questa edizione. Il destination marketing è stato al centro del confronto in occasione della tavola rotonda moderata dalla giornalista Carla Solari, che ha registrato gli interventi di Fabio De Santis, Event & Conference director Italian Exhibition Group, Monica Di Gregorio, funzionario storico dell’arte, Direzione Regionale Musei Lazio, Martina Gatti, destination manager Dmo Beltur, Maurizio Mirone, international sales manager Trenitalia, che ha illustrato i servizi di trasporto integrato disponibili, evidenziando la possibilità di personalizzare le soluzioni di viaggio attraverso la proposta di servizi charter o con l'utilizzo di vetture in esclusiva con servizi dedicati per i partecipanti agli eventi e presentando, inoltre, le opportunità di partnership con Trenitalia, finalizzate a promuovere una mobilità efficiente e sostenibile e Andrea Prevosti, general manager Palazzo Fiuggi.

“La 34° Convention di MPI Italia ha confermato, con grande evidenza, il valore di Fiuggi come destinazione Mice in piena evoluzione – dice Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio -. La qualità dell’offerta, l’accoglienza e il coinvolgimento attivo degli operatori locali, uniti alla risposta delle istituzioni, rappresentano la dimostrazione concreta di come una visione condivisa e una collaborazione efficace tra pubblico e privato possano generare risultati tangibili. Come Convention Bureau Roma e Lazio, abbiamo sostenuto con convinzione la candidatura della città per ospitare questo evento, certi del valore strategico e dei benefici che la convention avrebbe portato alla destinazione”.