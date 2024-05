A Leolandia apre la Scuola Guida Futuro, l’attrazione per la mobilità sostenibile firmata Plenitude

Una nuova attrazione, nata per sensibilizzare le generazioni più giovani ad altre forme di mobilità. Plenitude, tramite la sua controllata Be Charge, e Leolandia hanno alzato il velo su ‘Scuola Guida Futuro’.

Ideata e progettata da Uniting Group, ‘Scuola Guida Futuro’ è un circuito attraverso i mondi e i personaggi di Leolandia, da percorrere a bordo di colorate e-car fino ad arrivare in una smart city del futuro.

“Siamo orgogliosi di essere il primo parco a tema ad ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso - ha commentato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per realizzare questa attrazione che, oltre ad accrescere ulteriormente l’appeal del parco, contribuirà alla diffusione di un’idea di mobilità più sostenibile nelle nuove generazioni che hanno anche un peso importante nell’orientare le scelte dei genitori verso modelli di consumo più evoluti”.

La partnership tra il parco e Plenitude prevede inoltre la realizzazione di un hub da 10 punti di ricarica all’interno delle aree parcheggio del parco e si inserisce nell’ambito di un accordo pluriennale volto a intraprendere un percorso di sostenibilità.

Paolo Martini, amministratore delegato di Be Charge e head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude, ha aggiunto: “Siamo lieti di inaugurare, insieme a Leolandia, Scuola Guida Futuro, per offrire agli ospiti del parco divertimenti un’esperienza educativa e coinvolgente, insieme ai nostri servizi di ricarica per veicoli elettrici. Questo è il primo passo di un accordo che rappresenta, per Plenitude, un’importante occasione per avvicinare il grande pubblico e le nuove generazioni ai temi della mobilità elettrica”.