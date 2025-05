A Roma il Grand Tour di Dolce&Gabbana, 10mila camere prenotate

Roma si prepara a vivere un’estate sotto i riflettori internazionali grazie al Grand Tour di Dolce&Gabbana, che dal 12 al 17 luglio porterà nella Capitale grandi nomi del jet set mondiale, creativi e addetti ai lavori. Un evento unico, che si traduce in numeri da capogiro: “Oltre 10mila camere d’hotel già prenotate, 2.000 posti di lavoro generati e un impatto economico e turistico notevole per la città - dichiara Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda -. Protagonisti saranno luoghi iconici e riqualificati della città”.

Il programma si estenderà fino al 14 agosto, trasformando la città in un hub di eventi e cultura grazie ad una mostra di D&G. “Roma - aggiunge Onorato - è tornata attrattiva, moderna e internazionale. Questa è la prova concreta del lavoro di squadra e della visione condivisa per una città che guarda al futuro senza dimenticare la sua storia”. Il 12 luglio gli ospiti internazionali verranno accolti con uno speciale evento inaugurale a Via Veneto, il simbolo della Dolce Vita. Il 13 luglio sarà la volta della presentazione della Collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria. La Collezione Dolce&Gabbana Alta Moda sfilerà invece nella sera del 14 luglio nel Foro Romano e il 16 luglio si concluderà il programma degli eventi con una festa finale.