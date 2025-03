La trasformazione digitale, il turismo rigenerativo, le strategie di investimento e la tecnologia. Questi alcuni dei temi al centro del prossimo Global Summit del Wttc, che si terrà a Roma, dal 28 al 30 settembre 2025.

La 25esima edizione del meeting - che tornerà in Europa dopo sei anni - si terrà all’Auditorium Parco della Musica, riunendo rappresentanti istituzionali e protagonisti dell’industria turistica per affrontare le principali sfide e opportunità che stanno plasmando il futuro del comparto.

“Accogliamo con grande entusiasmo a Roma la 25esima edizione del Global Summit del Wttc, un appuntamento di rilevanza internazionale che metterà in evidenza il ruolo cruciale del turismo nell’economia globale - ha commentato in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Con la sua storia millenaria e la capacità di attrarre visitatori da ogni parte del mondo, Roma rappresenta il palcoscenico ideale per ospitare questo incontro”.

L’organizzazione dell’evento vede impegnati il Ministero del Turismo, l’Enit, il Comune di Roma e la Regione Lazio. “L’Italia - ha rimarcato il ministro - è pronta a cogliere questa opportunità per rafforzare la propria leadership nel settore turistico, promuovendo sostenibilità, innovazione digitale e turismo esperienziale. Crediamo fermamente che eventi come questo siano fondamentali per favorire il dialogo tra pubblico e privato, stimolare nuovi investimenti e garantire un futuro prospero a un comparto che è tra i principali motori economici della nostra Nazione. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Wttc per aver scelto la Capitale italiana come sede del summit, e al Comune di Roma e alla Regione Lazio, che hanno accolto fin da subito con entusiasmo l’iniziativa. Siamo certi che questo evento contribuirà a rafforzare ulteriormente la visibilità di Roma e dell’Italia nel panorama turistico internazionale”.

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha aggiunto: “Sono lieta di riportare il nostro Global Summit in Europa e di poter accendere i riflettori sulla città iconica di Roma. Tra le destinazioni urbane più amate al mondo, Roma offrirà un contesto ideale per accogliere i nostri membri, rappresentanti istituzionali e ospiti illustri provenienti da ogni angolo del pianeta. Desidero ringraziare la Ministra Santanchè e l’Enit per l’accoglienza riservata al nostro Summit, che, ne sono certa, sarà un evento straordinario”.