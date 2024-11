Il turismo all’aria aperta al centro dei lavori indetti dal Club Alpino Italiano in occasione degli ‘Stati Generali del Turismo Outdoor – Camminare l’Italia: verso una visione comune’, evento nazionale dedicato al futuro dei cammini e degli itinerari escursionistici italiani. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 novembre a Venezia. Patrocinato dal Ministero del Turismo, Sport e Salute Spa, dalla Città di Venezia e da Rai Veneto, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 60 tra istituzioni, imprese e associazioni del terzo settore.

L’obiettivo è quello di definire una strategia condivisa per la governance, lo sviluppo sostenibile e la gestione a lungo termine dei cammini e della rete escursionistica italiana.

Durante gli Stati Generali sarà presentato un dossier contenente le linee guida elaborate nel corso degli otto tavoli di lavoro tematici online organizzati dal Cai. Questi incontri, che si sono svolti nelle scorse settimane, hanno visto la partecipazione di oltre 40 esperti per ciascun tavolo, tra cui rappresentanti di istituzioni, associazioni, imprese e università.

I partecipanti hanno condiviso numerose buone pratiche per la creazione, la valorizzazione e la promozione sostenibile di cammini e itinerari. Le tematiche affrontate hanno riguardato la segnaletica e la manutenzione dei percorsi, la governance, la raccolta dati, l’escursionismo e i cammini per lo sviluppo turistico dei territori, l’inclusione, l’accessibilità, la promozione e l’accoglienza.

Tra gli esempi virtuosi di gestione e promozione di percorsi escursionistici, saranno analizzati casi internazionali come il Cammino di Santiago, con i risultati di uno studio sugli impatti socio-economici condotto dall’Universidad de Santiago de Compostela, La Rota Vicentina in Portogallo e la Great Divide Trail Association in Canada. L’obiettivo di individuare le migliori pratiche da adattare al contesto italiano.

Il Club alpino italiano presenterà anche diversi progetti innovativi per il turismo sostenibile, come i Villaggi Montani Certificati Cai, il nuovo sistema di prenotazione online dei rifugi, il sistema di certificazione della sostenibilità ambientale delle strutture ricettive alpine e i progetti di cooperazione allo sviluppo territoriale dei paesi esteri.

Durante la due giorni saranno inoltre presentate le progettualità del ministero del Turismo, tra cui il censimento di 113 cammini religiosi e investimenti per la valorizzazione e la digitalizzazione dei percorsi.