Abano Terme, stabile il numero dei turisti, ma soggiorni più brevi

Abano Terme ha registrato tra Capodanno e l’Epifania il quasi sold out, con un’occupazione media degli hotel attorno all’80%, a riscatto di un’annata non proprio entusiasmante. I dati dell’Osservatorio turistico regionale per il periodo gennaio-ottobre 2024 hanno infatti registrato un incremento marginale dello 0,6% negli arrivi rispetto allo stesso periodo del 2019 e sono sostanzialmente stabili rispetto al 2023. Diminuite dell’1,8% sul 2023 e del 12,1% sul 2019, invece le presenze.

“Il numero di turisti che visita la destinazione è rimasto sostanzialmente stabile ma il dato delle presenze denota una diminuzione della durata media del soggiorno – ha dichiarato Walter Poli, Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto -. È necessario mettere in atto strategie per fidelizzare i turisti e allungare la loro permanenza”. Tra le assenze principali spiccano i russi.