“Non si può vivere solo di grandi eventi. Abbiamo bisogno dell’eccezionalità per attrarre visitatori nel nostro Paese? La mia risposta è no”. Non usa mezzi termini Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani intervenuto ai lavori della 74a assemblea nazionale di Federalberghi.

“Il Governo – spiega il ministro – deve dotarsi di un’agenda precisa su tempi e modi di rinnovamento e realizzazione delle infrastrutture sportive. I grandi eventi, siano essi sportivi o di altra natura, sono indubbiamente un fondamentale traino dei flussi turistici, ma non devono essere l’unico motore dello sviluppo”.

Abodi si propone poi di “Creare un osservatorio che rilevi l’impatto economico generato dall’evento sportivo che si ripercuote sul turismo, specie post evento”. E indirizza una richiesta precisa al mondo dell’imprenditoria: “L’evento deve essere un moltiplicatore di opportunità, che garantisca continuità ai flussi turistici anche e soprattutto nel periodo successivo all’evento stesso. Questo consentirebbe di andare a incidere in modo più deciso anche sui periodi di bassa stagione, con benefici per tutto il territorio circostante”.

Ma, secondo il ministro, è anche necessario “instaurare una collaborazione fattiva fin dall’inizio fra governo e imprenditori, condividendo analisi e valutazioni per procedere insieme. Troppe volte ci siamo trovati davanti al fatto compiuto; servono modelli e procedure predefiniti, che non lascino più spazio all’improvvisazione”. I.C.