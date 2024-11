Abruzzo, nasce Riviera del Gigante

Le spiagge di Teramo che comprendono 8 comuni tra cui Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Alba Adriatica e Tortoreto, avranno ora un nome e un logo. Si chiamerà Riviera del Gigante e ad inaugurare la nascita di questa Ats tra amministrazioni, c’era anche il sottosegretario con delega al turismo Alessio D'Amario.

Il gigante è il Gran Sasso, immediatamente alle spalle di queste località che hanno tutte avuto modo di fregiarsi della ‘bandiera blu’. L’obiettivo dell’associazione è quello di rendere più attrattivo e competitivo il litorale nord abruzzese. Si tratta di un’offerta di 45mjla posti letto, per 40 chilometri di spiaggia bassa e sabbiosa. Nello stesso tempo la strategia di comunicazione punterà anche a destagionalizzare il litorale trasformandolo in hub ricettivo invernale per lo sci sul gran sasso.