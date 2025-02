Ada Tour crea un nuovo itinerario nel Geoparco Unesco dell’Alta Murgia

Un nuovo prodotto turistico per scoprire l’Italia meno conosciuta è quello lanciato da Ada Tour, operatore pugliese che si è aggiudicato l’avviso pubblico lanciato da Puglia promozione per la creazione di nuove idee per innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese.

L’operatore ha creato un tour nell’area del Geoparco Unesco dell’Alta Murgia, appena entrato nella lista dei luoghi Unesco.

“Il riconoscimento Unesco del Geoparco dell’Alta Murgia apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio – dice Francesco Tarantini, commissario straordinario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del Geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGEopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole”.

Il progetto turistico “Geoparco dell’Alta Murgia Tour: tra natura, arte e gusto” si caratterizza per differenti escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax. Possono così svolgersi in due giornate o essere prolungate in più giorni in base alla disponibilità del viaggiatore, per permettere un’immersione totale nella cultura e nel lifestyle locale pugliese.

Grazie alle numerose partnership siglate, il diventa un prodotto turistico di eccellenza che risponde alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Questa rete collaborativa permette di creare un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio.