Torna il sereno sulle acque dell’Adriatico. La fotografia di mercato offerta all’Adriatic Sea Forum 2024, organizzato da Risposte Turismo al Teatro Alighieri di Ravenna, restituisce una visione complessiva di moderata, ma diffusa crescita.

“Nel 2025 il comparto crocieristico crescerà del 3,9% sul 2024, raggiungendo i 5,1 milioni di movimentazioni passeggeri - ha spiegato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo - premiando una volta ancora il porto di Corfù come primo scalo, seguito da Kotor e Venezia. Analogamente il segmento traghetti crescerà nel 2025 di un 1-2%, avendo già messo a segno quest’anno un ottimo +2%: dato quanto mai significativo per un mercato tradizionalmente stabile e che trova in Bari il suo porto di riferimento per i collegamenti internazionali”.

Segnali positivi pure dalla nautica (oltre 500mila movimentazioni), che può contare oggi su 344 marine (di cui 25 per megayacht) con 80mila ormeggi e posti barca medi in aumento (da 234 a 242). Nel prossimo triennio, infine, l’intero mercato potrà godere di circa 400 milioni di euro di investimenti: 190 per il cruise/ferry, 220 per la nautica, finalizzati principalmente alla creazione di nuove marine e terminal (in occasione del Forum, Ravenna ha posto la prima pietra del nuovo terminal crociere di Porto Corsini, in arrivo nel 2026), oltre che all’ammodernamento delle banchine.