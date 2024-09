Il Ministero del Turismo ha deciso di concedere una proroga alle sanzioni per gli affitti brevi senza il Cin, il Codice identificativo nazionale che punta a contrastare l’evasione nel settore. “Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni - ha detto a Il Messaggero il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, il ministero ha deciso di prorogare i termini per l’adeguamento a gennaio 2025”.

A partire dal prossimo anno, però, chi affitterà ai turisti senza essere in possesso del Cin subirà sanzioni fino a 8mila euro. Le multe slittano, dunque, al 2025 con l’inizio del Giubileo; la priorità del governo, come spiega Il Messaggero, è infatti di arrivare all’appuntamento intercettando gli evasori, che potrebbero approfittare della grande massa di turisti in arrivo per affittare le loro proprietà senza applicare le regole.

Sono circa mezzo milione le case registrate sulla nuova piattaforma nazionale dedicata agli affitti brevi, la Banca dati nazionale delle strutture ricettive gestita dal dicastero, e oltre una su tre risulta già coperta dal nuovo “bollino blu”. In tutto sono poco più di 190mila le strutture ora presenti nella banca dati che hanno ottenuto il Codice identificativo nazionale.