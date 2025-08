“Anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti, l’ennesima conferma del momento d’oro che il settore sta vivendo, grazie al lavoro instancabile di tutti gli operatori e alle politiche mirate del dicastero e del Governo”. Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè alla lettura dei risultati del focus sulle vacanze dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg.

Le cifre non potrebbero essere più eloquenti. Sono, infatti, più di 18 milioni gli italiani che stanno andando in vacanza in questo mese di agosto, il 26% dei quali si recherà al mare, l’11 in montagna e altrettanti ricercheranno un luogo immerso nella natura. Seguono, nell’ordine, città e luoghi d’arte, piccoli borghi, campagna, laghi e crociere.

Nel 59% dei casi gli italiani opteranno per alloggi turistico-ricettivi di cui oltre un terzo, precisamente il 22%, in albergo. Il 15% degli italiani soggiornerà invece in una seconda casa di proprietà o presso amici e parenti e il 12% in affitto breve. Oltre il 60% resterà in Italia, con Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige e Sardegna come regioni più gettonate. Distaccate di pochissimo seguono, nell’ordine, Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria e Campania. Il 32% dei connazionali sceglierà invece mete estere e solo 1 su 10 destinazioni extraeuropee. Spagna, Francia e Grecia le mete europee più richieste, gli Stati Uniti per gli intercontinentali. La spesa media pro capite sarà di 975 euro, per un totale di 17,6 miliardi.

“È evidente - conclude Santanchè - che stiamo raccogliendo i frutti di una strategia che punta sulla qualità, sulla diversificazione dell’offerta e sulla promozione delle nostre unicità, proiettando l’Italia verso traguardi sempre più ambiziosi nel panorama turistico internazionale”.

Roberto Saoncella