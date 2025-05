‘Destinazione Turismo – Speciale Campania’ ha coinvolto i principali rappresentanti del comparto turistico, che si sono confrontati sui risultati della stagione 2024, sulle attività in corso e sulle strategie che orienteranno il 2026.

Organizzato da Aiav, il convegno è stato aperto da Carmine Fragliasso, delegato regionale Aiav : “La nostra associazione di categoria si rivolge innanzitutto agli operatori del turismo organizzato: agenzie di viaggi e tour operator giocano un ruolo centrale nell’accoglienza turistica, ma per essere realmente efficaci hanno bisogno di dati affidabili e di un canale diretto di comunicazione con le istituzioni. Sulla scia dell’esperienza piemontese, intendiamo attivare una piattaforma stabile di confronto periodico tra operatori e istituzioni, per favorire una collaborazione sinergica e consolidare il trend di crescita registrato negli ultimi anni dal turismo in Campania”.

“Il 2024 ha confermato la forza del turismo campano – gli ha fatto eco l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci – ma il nostro impegno va oltre i numeri. Guardiamo ad un turismo trasformativo, sostenibile e capace di valorizzare anche le aree interne, favorendo la delocalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi. L’obiettivo è di condividere una visione strategica di lungo periodo, capace di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della regione e consolidare un modello di sviluppo turistico autentico, sostenibile e competitivo”.

Il convegno si è articolato in due tavole rotonde. Nel corso della prima, ‘La Campania che ispira: le voci delle Istituzioni per una visione proiettata al futuro’, sono stati presentati i dati Isnart relativi alla stagione 2024, che si conferma ottima, con un tasso medio di occupazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere del 67,7%, in crescita di 16,7 punti rispetto al 2023. Le destinazioni più gettonate sono state Napoli, Pompei, la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina, Capri e il Cilento, con oltre 20,5 milioni di presenze.

A commento dei dati, Gianluca Caramanna, primo consigliere del Ministro del Turismo, ha delineato le priorità nazionali per il comparto: dalla valorizzazione delle destinazioni regionali al contrasto dell’abusivismo, fino alla recente direttiva europea sui pacchetti turistici. Il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino ha illustrato la strategia turistica della Provincia di Salerno, evidenziando l’importanza della mappatura dei servizi e del raccordo istituzionale con i territori.

La seconda tavola rotonda, ‘La Campania che incanta: le voci dei protagonisti della filiera, cuore pulsante dell’accoglienza’ ha raccolto testimonianze e visioni operative da parte degli attori della ricettività, dell’associazionismo e dei servizi collegati al turismo.

In chiusura dei lavori è intervenuto il presidente nazionale di Aiav, Fulvio Avataneo, ha commentato: “Il successo della tappa campana conferma la bontà della formula ‘Destinazione Turismo’: un format che unisce analisi dei dati, visione strategica e dialogo costruttivo tra istituzioni e operatori. La Campania si dimostra un territorio ricco di potenziale, dove innovazione e identità si intrecciano per generare un’offerta turistica dinamica e sempre più competitiva. Guardando al futuro, intendiamo rafforzare questa piattaforma di confronto replicando l’esperienza in altre regioni italiane. Il 2026 sarà un anno chiave: torneremo in Piemonte con la terza edizione, in Campania con la seconda, e daremo il via a due nuovi appuntamenti in Veneto e Sicilia”.