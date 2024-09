Airbnb con l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per promuovere le colline Unesco del Prosecco

Airbnb e l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene uniscono le forze per promuovere le colline Unesco del Prosecco.

L’accordo - annunciato oggi a Venezia dai rappresentanti delle organizzazioni insieme al governatore della Regione Veneto, Luca Zaia - comprende diverse iniziative tra cui una nuova Accademia per gli host, il supporto al progetto ‘Narratori della Bellezza’ ed un sito web dedicato a promuovere la destinazione tra la community di Airbnb.

“Airbnb oggi è in assoluto uno dei principali player nel panorama dell’industria dell’ospitalità turistica - commenta Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene -. Con questo accordo abbiamo semplicemente colto una straordinaria opportunità reciproca. Da un lato Airbnb ci supporta in modo concreto su progetti virtuosi e già avviati, come quello dei Narratori della bellezza, che ci permettono di coinvolgere giovani e territorio per sensibilizzare sull’obiettivo ‘sostenibilità’, dall’altro le colline entrano di diritto sulla piattaforma che cresce di più al mondo nella categoria ‘vigneti’ che, dalla sua introduzione, è diventata una delle più popolari con una crescita del 400% nell’ultimo anno”.

“La nostra partnership con l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene riflette il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare più sostenibile e diversificato - aggiunge Valentina Reino, head of Public Policy & Campaign di Airbnb Italia -, mostrando ai visitatori che il Veneto va ben oltre Venezia, con incredibili zone rurali come le colline o le località alpine dove si svolgeranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di cui Airbnb è partner”.