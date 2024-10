Al via la nuova piattaforma Italcares, ideata da Federterme e co-finanziata dal Ministero del Turismo.

La nuova piattaforma digitale è nata per facilitare l’accesso ad un’ampia offerta di terapie presso i centri termali italiani e promuovere per l’occasione anche il territorio circostante. Italcares è la prima guida al benessere in Italia, accessibile sia a italiani che cittadini stranieri. “È la nuova frontiera del turismo medicale – ha dichiarato Massimo Caputi, presidente Federterme -. Con un mix di strutture termali all’avanguardia ed eccellenze mediche, ci permette di annullare il gap che il nostro Paese aveva con la Spagna, la Francia e la Slovenia”.

Italcares è integrata con il Tourism Digital Hub, in modo da poterla far dialogare e rendere accessibile anche dal portale Italia.it . “Questa iniziativa rappresenta un passo importante per valorizzare uno dei settori più antichi della nostra nazione. Ogni turista medicale è anche un turista che scoprirà il nostro Paese”, ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Al momento nel portale ci sono registrate oltre 50 strutture termali, 200 trattamenti e 20 programmi sanitari. Il turismo sanitario nel nostro Paese cresce con un tasso di sviluppo del 20% annuo e registra circa 5 mila pazienti stranieri che ogni anno raggiungono l’Italia per trattamenti.