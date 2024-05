Al via l’estate di Caribe Bay: le novità della stagione

Estate al via a Caribe Bay. Il parco acquatico di Jesolo riaprirà al pubblico sabato 1 giugno per una stagione al’insegna del divertimento, del relax e dell’adrenalina.

Parallelamente partirà anche l’alta stagione al Caribbean Golf, minigolf in tema piratesco con 24 buche, e alla discoteca Vanilla Club.

Numerose le novità, sostenute da un investimento di 1,5 milioni di euro. A partire dal Silver Cove, nuova area relax in posizione panoramica che vedrà la luce a breve.

Aggiunti anche ombrelloni in foglie di banano e palme nell’area per famiglie Pirates’ Bay per un totale di 300 lettini a disposizione degli ospiti di ogni età. Tra le novità, anche un ampliamento di 1.000 mq che ha permesso di aumentare gli spazi dedicati agli uffici e a tutta l’area tematizzata che ospita docce, armadietti e spogliatoi.

“Quest’anno a Caribe Bay la parola d’ordine è benessere - spiega Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay - inteso come più spazio a disposizione degli ospiti, più servizi e più opportunità, con i nuovi percorsi pedonali, ideali per chi desidera un’alternativa più tranquilla all’ebbrezza degli scivoli. Tutto questo per rendere il parco ancora più vivibile, specialmente nelle giornate di maggiore affluenza, garantendo quindi un servizio allineato all’effettiva qualità della nostra proposta di intrattenimento”.

Sul fronte dei numeri, continua Pareschi, “ci aspettiamo una stagione simile al 2023, che per noi è stata un’annata ottima. I prossimi progetti di sviluppo si concentreranno su diverse aree: dalla sostenibilità, con l’obiettivo di rendere il Parco autosufficiente dal punto di vista energetico, allo sviluppo di nuove attrazioni e tematizzazioni, che potrebbero comportare anche l’aumento dell’attuale superficie del Parco e l’allungamento della stagione”.