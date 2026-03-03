Al via la prima edizione di Koinè Tourism Forum: Vicenza torna al centro del turismo religioso

Dal 5 al 7 marzo 2026, nel quartiere fieristico di IEG - Italian Exhibition Group, il Vicenza Convention Centre ospiterà la prima edizione del Koinè Tourism Forum (KTF). L’evento, organizzato da IEG con la competenza e la cura di TTG, si focalizza sul turismo religioso, spirituale e culturale e si svolge in concomitanza con l’apertura dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, all’interno del calendario ufficiale delle celebrazioni di “Monte Berico 600” (la manifestazione gode del patrocinio di Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Diocesi di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza e Regione Veneto).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con PromoNU, nasce con l’obiettivo di offrire al comparto un luogo altamente specializzato di confronto e sviluppo commerciale. Il format, concepito in chiave dinamica e orientata al b2b, intende intercettare le trasformazioni di un mercato in espansione, sempre più connesso ai trend del turismo lento e dei cammini. All’interno della manifestazione troverà spazio anche la BTRI – Borsa Turismo Religioso Internazionale.

Sono attesi circa 50 buyer italiani e internazionali, specializzati in cammini, pellegrinaggi, viaggi spirituali e turismo culturale. Un segmento che poggia su basi solide: si stima infatti che circa il 70% del patrimonio artistico nazionale sia custodito in siti religiosi, un dato che evidenzia l’importanza strategica del comparto non solo sotto il profilo culturale, ma anche economico e sociale. All’interno del programma, un’esperienza esclusiva è riservata ai buyer che venerdì sera potranno godere di una visita riservata al Santuario di Monte Berico grazie alla collaborazione con i Servi di Maria. La valorizzazione delle risorse e delle destinazioni locali sarà infatti una delle leve della manifestazione vista anche la presenza tra i seller di operatori pubblici e privati a rappresentare il territorio.

Il programma di eventi

Il calendario è formato da un articolato programma di convegni e seminari, concepiti come spazio di confronto trasversale. L’iniziativa non si rivolge esclusivamente agli operatori di settore, ma estende l’invito a tutti gli stakeholder e ai cittadini interessati: dal comparto turistico al mondo della scuola, fino alle realtà parrocchiali e al terzo settore. Un’occasione preziosa per approfondire tematiche attuali e volte a favorire una sinergia concreta tra i diversi attori.

L'apertura della rassegna, giovedì 5 marzo alle 16.30, vedrà gli interventi del presidente di IEG Maurizio Ermeti, del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, del vicepresidente e Assessore al Turismo della Regione Veneto Lucas Pavanetto, del consigliere provinciale Francesco Enrico Gonzo e del direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali Rev. Don Enrico Posenato.

“Questo evento - sottolinea il presidente IEG, Maurizio Ermeti - nasce con l’obiettivo di rilanciare il marchio Koinè in un contesto inedito, interamente dedicato al turismo religioso e spirituale. L'iniziativa si avvale del solido e riconosciuto know-how di TTG, eccellenza nel nostro portafoglio fiere. Si tratta di un format innovativo volto a intercettare un segmento di mercato in forte espansione, vitale per il sistema turistico italiano e, in particolare, per il territorio vicentino. Non a caso, questa prima edizione si svolge in concomitanza con le celebrazioni di Monte Berico 600 sottolineando il profondo legame con il territorio. Desidero ringraziare tutte le istituzioni per il supporto e la sinergia offerti per dare vita a un appuntamento di effettivo rilievo”.

“Siamo orgogliosi che Italian Exhibition Group abbia scelto di portare Koinè Tourism Forum a Vicenza proprio nell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, un momento di straordinaria significatività per la nostra comunità, che celebra anche i 600 anni dalla prima apparizione della Madonna a Santuario di Monte Berico - aggiunge il sindaco Giacomo Possamai -. È una scelta che dimostra attenzione e sensibilità verso il nostro territorio e che ci onora profondamente. Per tre giorni Vicenza diventerà punto di riferimento per il turismo religioso, spirituale e culturale, con incontri e occasioni di confronto che contribuiranno a valorizzare ulteriormente la città e a rafforzarne il ruolo nel panorama nazionale e internazionale. Ringrazio IEG, TTG e la Borsa del Turismo Religioso Internazionale per questa sinergia preziosa, che rappresenta una concreta opportunità di crescita e promozione per Vicenza”.

“Questo evento speciale - aggiunge Leone Zilio, assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza e presidente della cabina di regia per l’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita - offre un’importante occasione di promozione per il territorio ampliando l’ambito giubilare e integrando le tematiche della devozione religiosa in connessione con il territorio e il turismo al fine di valorizzare il patrimonio spirituale, culturale ed identitario della comunità. Koinè Tourism Forum si propone di diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo religioso, riunendo in un unico format B2B operatori qualificati e professionisti del settore. Grazie alla collaborazione con IEG, il forum propone una formula dinamica, ottimizzata per business e networking, con al centro la Borsa Turismo Religioso Internazionale, piattaforma consolidata di incontro tra domanda e offerta specializzata. Sono convinto che Koinè confermi il suo ruolo di crocevia tra fede, cultura e sviluppo economico, capace di coniugare tradizione e visione strategica per la nostra città”.

Per ulteriori informazioni e accrediti contattare: koinetourismforum@iegexpo.it