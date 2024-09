Alberobello, visitatori in crescita con la spinta degli eventi

Un incremento dell’8,5% per i visitatori ad Alberobello nei primi 8 mesi del 2024.

“Si tratta di un dato positivo e in crescita - commenta il sindaco Francesco De Carlo in una nota - che ci fa anche comprendere come i grandi eventi, che negli ultimi due anni hanno visto Alberobello protagonista tanto delle passerelle glam dell’alta moda quanto degli appuntamenti collaterali dell’agenda politica internazionale, siano stati in grado di attirare un numero maggiore di turisti stranieri e allo stesso tempo di riequilibrare l’effetto della ‘stagionalità’ nel corso dei mesi”.

Da gennaio ad agosto, i pernottamenti complessivi sono stati 208.146 con un aumento sul 2023 pari a 17.760 unità. Prosegue dunque il trend positivo registrato nel primo semestre dell’anno, particolarmente accentuato nel periodo aprile-agosto.

Per quanto riguarda la provenienza dei flussi, Alberobello registra un +60% per gli arrivi dall’estero, contro il +25% di tutta la Regione Puglia.