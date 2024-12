Alpe Cimbra, al via la stagione bianca

Da venerdì 6 dicembre gli impianti del comprensorio Alpe Cimbra-Folgaria&Lavarone saranno operativi senza interruzioni fino a fine marzo.

“La scorsa stagione invernale è stata positiva, abbiamo accolto oltre 500mila sciatori, di cui il 55% provenienti dall’estero e il 45% dall’Italia, generando un fatturato di oltre 14 milioni di euro per la vendita degli skipass e circa 100 milioni di euro considerando l’indotto sull’intero comprensorio - ha spiegato Ivan Pergher, responsabile commerciale di Folgariaski -. Riteniamo che la nostra Skiarea sia decisamente competitiva, tanto che la numero uno al mondo, l’americana Mikaela Shiffrin pluri campionessa olimpica, si è allenata con grande soddisfazione qui a Fondo Grande negli anni scorsi. Quest’anno, a partire da dicembre, avremo l’onore di ospitare anche la Nazionale Maschile Americana di Coppa del Mondo di Sci Alpino, che ha scelto proprio Folgaria come base europea per i suoi allenamenti”.

L’area offre oltre 10 differenti punti di accesso alle piste e più di 100 chilometri di piste per ogni livello di difficoltà. Dotata di innevamento artificiale grazie a 380 generatori di neve, la Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria&Lavarone dispone di 4 scuole di sci e oltre 200 maestri altamente qualificati, pronti a offrire lezioni personalizzate.

Motivo di orgoglio della Skiarea è la Scuola Scie di Passione, con sede a Passo Coe, che da quasi 15 anni si distingue come centro specializzato nell’insegnamento dello sci a persone con disabilità fisiche e cognitive.

“Grazie all’esperienza di oltre 20 maestri, Scie di Passione – i cui servizi sono rivolti anche a normodotati - ha sviluppato un approccio didattico inclusivo, mettendo a disposizione attrezzature e ausili specializzati, che permettono a tutti, di vivere l’emozione dello sci e della montagna” ha spiegato il direttore tecnico della scuola, Stefano Carbone.