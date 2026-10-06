America’s Cup a Napoli: un impatto economico da 1,7 miliardi di euro

Da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro: questo l’aggiornamento al rialzo delle stime dell’impatto economico generato dalla 38esima edizione dell’America’s Cup in programma dal 22 maggio a Napoli. Il ritocco è stato apportato dopo il successo delle regate preliminari.

“L’America’s Cup l’anno prossimo a Napoli sarà tra gli eventi sportivi più importanti a livello mondiale, Napoli aggiunge valore all’America’s Cup e l’America’s Cup a Napoli, credo che quando ci sono questi due elementi è più facile arrivare al successo”, ha commentato Marzio Perrelli, ceo dell’America’s Cup Partnership.

Intanto cresce anche la febbre da regata e la Federazione italiana vela ha annunciato che nella sola settimana della regata preliminare, si è registrato +17% di tesserati in Campania in prevalenza sotto i 14 anni. Procedono anche i lavori per la nuova stazione della metro a Bagnoli, che sarà realizzata entro il 2027 con un investimento da 15 milioni di euro che dovrebbe consentire di prendere un treno da Roma, in un ora e 10 minuti arrivare a Napoli e in 15 minuti arrivare a Bagnoli al villaggio dell’America’s Cup.