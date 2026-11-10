An.Bti al Governo: “Estendere ai bus turistici il regime agevolato del gasolio commerciale”

Estendere il regime agevolato del cosiddetto ‘gasolio commerciale’ anche ai bus turistici. Questa la richiesta che avanza al Governo An.Bti - Confcommercio (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani) in seguito alla mancata proroga dello sconto temporaneo sulle accise del gasolio.

Il comparto è stato escluso dai beneficiari del regime agevolato previsto per alcuni segmenti del trasporto merci e passeggeri.

L’associazione sollecita, perciò, un intervento nella prossima Legge di Bilancio, chiedendo un emendamento specifico che estenda ai bus turistici l’accesso al gasolio commerciale.

“Ci troviamo di fronte a una carenza normativa ingiustificata e ingiustificabile che si trascina da ben 20 anni - denuncia in una nota Riccardo Verona, presidente di An.Bti-Confcommercio -. I bus turistici rappresentano l’asse portante della mobilità collettiva e del turismo sostenibile, muovendo milioni di passeggeri in Italia e in Europa. Nonostante questo ruolo cruciale, siamo stati dimenticati e privati dell’accesso all’aliquota agevolata. La prossima Legge di Bilancio - continua Verona - rappresenta l’ultima chiamata utile per sanare una volta per tutte questa profonda ingiustizia e ridare dignità alle nostre imprese”.

Per An.Bti-Confcommercio, l’esclusione dei bus turistici dalle agevolazioni sulle accise rappresenta un fattore di squilibrio per l’intero sistema turistico, soprattutto in una fase in cui sostenibilità ambientale ed efficienza della mobilità dovrebbero essere priorità delle politiche pubbliche.