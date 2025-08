Anas: domani primo bollino nero dell’estate, sospeso l’81% dei cantieri

Sono 13 milioni e 155mila gli spostamenti di autoveicoli stimati dall’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend di esodo estivo. La mattinata più critica sarà quella di domani, sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna al Nord e verso i confini di stato. Oggi pomeriggio e domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.

Nell’intero mese di luglio sull’intera rete stradale e autostradale Anas si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole - ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili, pari a circa 680 km di strada. In base al nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete e intervenire subito in caso di emergenza”.

In vista dell’incremento dei flussi di traffico verso la Capitale per il Giubileo dei Giovani 2025, inoltre, Anas ha inoltre intensificato i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle tratte stradali e autostradali di competenza interessate dall’evento. Oggi, il 2 e il 3 agosto la società potenzierà i presidi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e della A91 ‘Roma-Fiumicino’, in corrispondenza della Fiera di Roma, dove sono alloggiati circa 25mila giovani, e delle diramazioni verso le aree di sosta degli autobus identificate dal Comune di Roma all’interno dell’area urbana.