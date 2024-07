Giorgia Meloni torna in Puglia. La premier ha scelto anche quest’anno di trascorrere le vacanze nella regione scegliendo la Valle d’Itria. La recente indiscrezione, riportata dal Corriere della Sera, in verità non sorprende, data la passione di Meloni per la regione, che ha scelto anche come sede dell’ultimo G7 e dove ha trascorso anche le vacanze estive del 2023.

Nessuna conferma che possa ripetere l’esperienza dello scorso anno a Ceglie Messapica, anche se la premier dovrebbe comunque partire alla volta della Valle d’Itria nella seconda settimana di agosto.

Non è escluso che a fare compagnia alla premier durante le vacanze possano essere anche la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.