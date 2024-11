Angelucci: “In arrivo il rilancio dell’antica città di Gabii a Roma”

“Il 23 novembre nell’Antica Città di Gabii, il sito archeologico più antico della Citta’ di Roma, faremo la storia”. lo afferma Mariano Angelucci, consigliere e presidente della Commissione Turismo, Grandi Eventi e Relazioni Istituzionali di Roma Capitale.

“Tanti negli anni hanno promesso un rilancio di questo luogo, nessuno lo ha fatto. Noi invece sì, grazie al lavoro congiunto con l’assessore Alessandro Onorato, tutta la maggioranza in Campidoglio e la Città Metropolitana. Tra tutti gli investimenti, compresi gli interventi per migliorare la mobilità e viabilità, sono quasi 10 milioni di euro che arriveranno per la Città di Gabii che consentiranno, grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico di Gabii Palestrina che gestisce il sito, di arrivare all’ apertura tutti i giorni”.