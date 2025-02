Appennino bolognese: 13 milioni per il turismo

Un investimento da 13 milioni di euro per 20 progetti dedicati al turismo nell’Appennino bolognese. Questi i piani approvati grazie alle Strategie territoriali integrate per le aree montane e interne (Stami), che mobilitano mobilitano 9,5 milioni e mezzo di euro di fondi europei, 2 milioni dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e 1,5 da cofinanziamento locale.

Come riporta quotidiano.net i progetti sono volti a promuovere lo sviluppo del turismo, rafforzare l’identità dei borghi, rigenerare gli edifici in chiave sostenibile e sviluppare infrastrutture e servizi dedicati allo sport, al tempo libero, alla socialità e all’inclusione delle famiglie, dei giovani e dei turisti.