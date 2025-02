Arenaways, bilancio positivo per il ritorno sui binari

Dati positivi quelli che sciorina Arenaways a pochi giorni dal suo ritorno sui binari tricolori con l’apertura del servizio sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano. I treni Arenaways hanno accolto a bordo circa 2.200 passeggeri, di cui la metà ha acquistato il biglietto online.

Solo negli ultimi 7 giorni sono stati effettuati 132 treni, di cui il 99% in perfetto orario. In particolare, si segnala che sono stati 3 i treni che hanno atteso presso la stazione di Savigliano l'arrivo della coincidenza di Trenitalia in ritardo da Torino: tutti gli utenti provenienti da Torino e diretti a Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo hanno così avuto l'opportunità di prendere la coincidenza per il rientro a casa. Molto apprezzato è stato il sistema di infomobilità in tempo reale attivato in contemporanea sulla home page del sito arenaways.it e tramite il canale WhatsApp @ArenawaysINFORMA, che nel giro di soli due giorni ha superato i 250 iscritti.

“Ci fa molto piacere che la risposta dal territorio sia stata fin da subito di forte interessamento al treno, a dimostrazione di quanto ne fosse percepita la necessità – dice il direttore generale Matteo Arena -. Nel corso dei primi 10 giorni di servizio abbiamo già trasportato le prime bici e ricevuto numerose richieste di informazioni al riguardo anche da cicloturisti. Molte iniziative stanno nascendo, giorno dopo giorno, come la Treno Trek organizzata dalla Compagnia del Buon Cammino, oltre ai progetti che si stanno costruendo direttamente con importanti realtà del territorio, come l'associazione sportiva dilettantistica Scuola del Cammino Fitwalking Italia e la Fondazione Amleto Bertoni. Il nostro obiettivo nel tempo è di poter offrire un servizio sempre più su misura e stiamo facendo tesoro dei suggerimenti che i cittadini hanno iniziato a condividere con noi”.