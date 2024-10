Arenaways: il 7 gennaio il debutto sulla linea ferroviaria Cuneo-Savigliano

E’ fissato per il 7 gennaio l’avvio delle operazioni di Arenaways, che torna sui collegamenti ferroviari dopo il primo tentativo di alcuni anni fa. La compagnia, guidata da Matteo Arena, figlio del primo fondatore, Giuseppe, vede tra i propri soci Caronte & Tourist e una società specializzata nell’armamento ferroviario.

L’obiettivo è quello di concentrarsi sulle tratte oggi considerate a bassa redditività, connessioni tra capoluoghi con poche fermate intermedie: per l’avvio ci sarà la tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano, mentre sempre da Cuneo c’è anche un piano per arrivare a collegare Nizza. Il prossimo anno, intanto, dovrebbe essere la volta della discesa in Calabria.

Arenaways ha ricevuto il certificato per potere operare nei giorni scorsi da parte della European Railway Agency e potrà effettuare collegamenti in tutta Italia.