Napoli continua a essere una delle mete più visitate d’Italia, con numeri in costante crescita. “L’obiettivo dell’amministrazione è rendere la città più attrattiva, vivibile e sicura per un pubblico sempre più internazionale” spiega l’assessora al Turismo Teresa Armato. Nel fine settimana scorso, Napoli ha accolto 150.000 turisti, e tra il 20 aprile e il 4 maggio ne sono attesi un milione.

Il Giubileo del 2025 porterà 4 milioni di pellegrini, puntando a superare i 14,5 milioni di presenze registrate nel 2024. Il turismo di fascia alta è tra i nuovi obiettivi: “Vogliamo intercettare viaggiatori alto spendenti, con soggiorni esclusivi e un’offerta d’eccellenza”. Napoli punta anche su eventi di richiamo internazionale: il 25 marzo iniziano le celebrazioni di Napoli 2500 con “Napoli Milionaria” al Teatro San Carlo, seguite dalla prima esecuzione di “Partenope” con musiche di Morricone.

Intanto, il format “Vedi Napoli e poi torni” propone esperienze durante tutto l’anno, dal turismo gastronomico a quello culturale. Per migliorare l’accoglienza, l’osservatorio per il Turismo raccoglie dati su prenotazioni e flussi, mentre la Dmo lavora per destagionalizzare il turismo e attrarre nuovi mercati. “Napoli cresce e si evolve. Vogliamo offrire un’accoglienza sempre più efficiente e un’esperienza unica per ogni viaggiatore” conclude l’assessora.