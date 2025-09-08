TTG Italia

Arzachena e la Costa Smeralda entrano nelle Blue Zones

Porto Cervo

Il comune che ospita la Costa Smeralda, Arzachena, sarà inserito tra le Blue Zones della Sardegna, le regioni del mondo dove le persone vivono significativamente più a lungo, con una maggiore concentrazione di centenari.

“Accogliamo con immenso piacere i risultati del grande lavoro di ricerca storica e scientifica che riconoscono ad Arzachena le caratteristiche uniche che la accomunano alle altre, rare, Blue Zones del mondo - afferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Da questo annuncio, si aprono nuove opportunità per il territorio e nuove sfide che ci impegnano ancor di più nella tutela del patrimonio materiale e immateriale di cui abbiamo la fortuna di beneficiare. Grazie a questi elementi puntiamo a delineare un modello di sviluppo sostenibile che coniughi sempre più turismo e benessere”.

L’annuncio è stato dato durante il Longevity Fest 2025, a Porto Cervo, promosso dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Arzachena.

“Siamo onorati che questo annuncio sia arrivato durante un evento che, anno dopo anno, si conferma un punto di riferimento per la divulgazione scientifica e per la promozione di uno stile di vita consapevole e sostenibile – commenta Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda -. Il Longevity Fest è un’occasione unica per mettere in dialogo esperti di fama internazionale, comunità locali e cultura del territorio, creando un ponte tra ricerca scientifica e tradizione. Un appuntamento che contribuisce a rafforzare il ruolo della Costa Smeralda non solo come destinazione turistica d’eccellenza, ma anche come polo di innovazione e laboratorio naturale nel campo del turismo del benessere”.

